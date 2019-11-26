



Майкл Блумберг – американский предприниматель, основатель информационного агентства и поставщика финансовой информации Blооmberg, бывший мэр Нью-Йорка. Занимает девятое место в списке богатейших людей мира по версии Forbes. По итогам 2018 года его состояние оценивалось в 54,3 млрд долларов, пишет pro.rbc.ru.

Спасительные чай и кофе

В школе у Майкла Блумберга не было абсолютно никаких идей, кем быть. Даже после окончания бизнес-школы он все еще не знал, чем хочет заниматься. Однако его настойчивость сыграла свою роль.





Когда Блумберг начинал бизнес, он каждое утро в течение года покупал кофе и чай и шел со стаканчиками в офис Merrill Lynch, сотрудники которого были его потенциальной целевой аудиторией. Он встречал кого-нибудь, кто, например, читал газету, и подходил к нему со словами: «Извините, меня зовут Майкл Блумберг. Я пытаюсь выстроить отношения с Merrill Lynch, потому что хочу продать вам продукт, который создаю, и я купил вам чашку кофе». Конечно, некоторым не нравилось, что какой-то незнакомец приходит в их офис, и они говорили что-то типа «Я пью только чай». В таких случаях Блумберг не терялся и парировал: «О, у меня есть для вас чай».





Его попытки узнать своих потенциальных клиентов и их потребности не были тщетными. Спустя три года после основания компании Merrill Lynch купил 20 терминалов Blооmberg.

Прислушиваться, но не слушаться клиентов

В бизнесе необходимо делать три вещи. Первое — создать продукт, который нужен людям. Второе — монетизировать этот продукт. И третье — защитить его. Так было с Blооmberg. Сначала люди нуждались в оперативном получении новостей и бизнес-аналитике. Затем Блумберг со своей командой монетизировали продукт, сделав доступной информацию только на своих терминалах при предварительной оплате. После того как компания получила больше прибыли, она инвестировала обратно





Люди часто думают: «О, я успешен в одном бизнесе, поэтому я могу преуспеть во всех бизнесах». Я не думаю, что это правда, отчасти потому, что для каждой отрасли требуются разные навыки, и отчасти потому, что очень большая часть успеха связана с банальной удачей, хотя никто не желает это признавать.





Изменения пугают. Изменения могут стоить вам работы. Могут стоить вам отпуска. Могут стоить вам друзей и семьи, поэтому люди их избегают. Но чтобы быть успешной компанией, необходимо решаться на изменения.





Будьте настойчивы. Настойчивость окупается. Когда я начинал свой бизнес, я покупал кофе и шел с ним в Merrill Lynch, сотрудники которого были нашей целевой аудиторией. Я ходил по коридорам, здоровался с людьми, предлагал им кофе и спрашивал, могу ли я с ними поговорить. Даже не понимая, кто я и откуда, они все равно брали кофе. Я приходил снова и снова в попытке выстроить отношения с потенциальными клиентами. Так я изучил целевую аудиторию и ее потребности. Спустя три года после основания компании, Merrill Lynch купил 20 терминалов и стал нашим первым клиентом.





Вы пришли ко мне и сказали: «Я только что уволился или потерял работу. Что мне делать?» Мой ответ — подождите немного, пару месяцев, оцените обстановку, потому что вам станут доступны вещи, о которых вы даже подумать не могли. И будет обидно сразу за что-то схватиться. А то, что доступно вам с первого дня, будет доступно и спустя пару месяцев. А если нет — ну и что?





Не было дня, когда я бы не хотел идти на работу – даже в те дни, когда я знал, что буду выжат до нитки, даже в день, когда я знал, что буду уволен. Меня никогда до этого не увольняли — интересно, каково это? О'кей, пойдем узнаем.





Рискуйте. Жизнь слишком коротка, чтобы терять время на попытки избежать ошибок. В 1981 году, когда мне было 39 лет, меня уволили с единственной постоянной работы в моей жизни, работы, которую я любил. Но я никогда не оглядывался назад. Уже на следующий день я рискнул и запустил свой бизнес, основанный на идее, которая, как почти всем казалось, провалится. На идее, что информация о финансовых рынках должна быть доступна на персональном компьютере. Вспомните, это было еще до того, как у всех были компьютеры. В 2001 году, когда я думал баллотироваться в мэры, многие отговаривали меня. Все они боялись провала. Но один человек сказал: «Если ты можешь себе представить, как произносишь речь после поражения, то почему бы и не попробовать?» Это был лучший совет, и я ему последовал.





Для того, чтобы преуспеть, вы должны быть готовы проиграть и иметь смелость все равно пойти на риск.





Не достичь цели — не самое страшное. Самое большое поражение — упустить возможности.





Если Бог есть, то когда я попаду в рай, меня не будут останавливать. Я направлюсь прямиком внутрь. Я заслужил свое место на небесах. Это даже не обсуждается.



