Венгрия решила не принимать участия в музыкальном конкурсе Евровидение в целях противодействия обширной гей-пропаганде. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники, но официального подтверждения Будапешта пока не было.





Анонимный собеседник редакции в госудaрственной телерaдиовещaтельной оргaнизaции Венгрии (MTVA) подтвердил, что отказ от конкурса связан именно с поддержкой ЛГБТ-сообщества, которую на протяжении последнего десятилетия демонстрирует Евровидение. А это осуждается венграми даже на правительственном уровне, хоть и не открыто. В частности, The Guardian вспоминает, как комментатор на провластном телеканале назвал Евровидение гомосексуальной флотилией.





Официально признавать причины отказа от конкурса в MTVA пока не спешат. На запрос британской газеты вещательная компания ответила следующее: в 2020 году в Будапеште планируют поддерживать ценные произведения и исключительно созданные талантами венгерской поп-музыки.





А городом, где состоится песенный конкурс в 2020 году, выбран Роттердам. Как сообщили организаторы мероприятия, он пройдёт 12–16 мая, пишет Лента.ру



