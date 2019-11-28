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Со здания общежития Академии МВД в центре Минска упала лепнина - чудом никто не пострадал

С фасада общежития Академии МВД на пересечении пр. Независимости и Машерова 26 ноября упал кусок лепнины, разбив при этом остановку. Никто не пострадал только чудом.
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Что проихошло?

Оказывается, Академия МВД Республики Беларусь планирует капитальный ремонт своего общежития, расположенного по адресу: пр. Машерова, 2. Был заключен договор детального обследования технического состояния строительных конструкций здания. 

Работы выполняет «ССК Стройинжиниринг» с 19 по 30 ноября. Во вторник, 26 ноября, около 14 часов специалисты занимались обследованием балконных плит со стороны пр. Машерова, делали отбивку защитного слоя бетона для определения диаметра и состояния арматурного слоя. 

При выполнении работ декоративный элемент, находящийся под балконной плитой 3-го этажа, откололся от основания балконной плиты и стены здания и упал на тротуар. 

Осколок декора после падения проскользил и ударился о стеклянное ограждение остановочного пункта (расстояние от места падения до ограждения составляет 3–4 м). При ударе остекление разбилось и рассыпалось.

К счастью, в момент падения прохожих на тротуаре не было, поэтому никто не пострадал. На остановке, со слов работника компании «ССК Стройинжиниринг», находились несколько человек, с ними тоже все в порядке. 

Также со слов работника, ввиду длительной эксплуатации здания (оно построено в 1957 году), некоторые элементы подверглись сильной коррозии и не выдержали динамического воздействия на декор. 

Показательно, что только после происшествия работники Академии МВД выставили ограждающие конструкции и натянули ленту у здания. 
Источник: minsknews.by
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