Что проихошло?





Оказывается, Академия МВД Республики Беларусь планирует капитальный ремонт своего общежития, расположенного по адресу: пр. Машерова, 2. Был заключен договор детального обследования технического состояния строительных конструкций здания.





Работы выполняет «ССК Стройинжиниринг» с 19 по 30 ноября. Во вторник, 26 ноября, около 14 часов специалисты занимались обследованием балконных плит со стороны пр. Машерова, делали отбивку защитного слоя бетона для определения диаметра и состояния арматурного слоя.





При выполнении работ декоративный элемент, находящийся под балконной плитой 3-го этажа, откололся от основания балконной плиты и стены здания и упал на тротуар.





Осколок декора после падения проскользил и ударился о стеклянное ограждение остановочного пункта (расстояние от места падения до ограждения составляет 3–4 м). При ударе остекление разбилось и рассыпалось.





К счастью, в момент падения прохожих на тротуаре не было, поэтому никто не пострадал. На остановке, со слов работника компании «ССК Стройинжиниринг», находились несколько человек, с ними тоже все в порядке.





Также со слов работника, ввиду длительной эксплуатации здания (оно построено в 1957 году), некоторые элементы подверглись сильной коррозии и не выдержали динамического воздействия на декор.





Показательно, что только после происшествия работники Академии МВД выставили ограждающие конструкции и натянули ленту у здания.







