МАРТ такой расклад не устраивает. Во вторник в министерстве обсудили, как быть с этим товаром, можно ли его продавать через интернет или, например, несовершеннолетним.





«Минздрав должен сказать, какое содержание никотина вредно и подлежит регулированию»

Совещание проходило в форме круглого стола. В нем участвовали представители разных ведомств. Модератором выступил Владимир Колтович, министр антимонопольного регулирования и торговли.





— Продажа жевательных смесей, которые не содержат табак, но содержат никотин, вызывает обеспокоенность МАРТ, — отметила Ирина Шпак, начальник отдела методологии управления организации торговли и общественного питания МАРТ. — Табак — растение рода никотин. Никотиналкалоиды вырабатываются из листьев табака, поэтому можно рассуждать, что они также оказывают негативное воздействие на здоровье и жизнь людей.





В связи с этим мы предлагаем рассмотреть вопрос регулирования оборота жевательных смесей и иных подобных изделий. В частности, запретить их продажу людям до 18 лет. Поскольку ни в наднациональном законодательстве, ни на национальном уровне специальных особенностей такого регулирования нет.





— Нам Минздрав должен сказать, какое содержание никотина вредно и подлежит регулированию, — высказала мнение Людмила Петраковская, референт управления организации торговли и общественного питания МАРТ. — И такие товары, независимо от того, какой они формы (то есть используют их для сосания или, например, жевания. — Прим. TUT.BY), мы должны запретить.





Специалисты говорят, что документов о качестве и безопасности никотиносодержащих смесей нет. В Госстандарте отметили: прежде чем пустить на рынок новое изделие, его нужно исследовать. А у нас получилось, «на рынок выпустили неисследованное вещество».





— Мы можем выяснить у производителя, из чего получен никотин [который входит в состав смесей], — говорит Сергей Мелещик, начальник отдела главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД. — Они, скорее всего, скажут, что из табака.





Тогда, пояснил специалист, смеси подпадают под статью 16.10 КоАП «Незаконные действия с некурительными табачными изделиями, предназначенными для сосания и (или) жевания» и «антитабачный» декрет.





— Если же это никотин, полученный синтетическим способом, то здесь должны действовать другие меры — использование синтетических добавок в пищевых продуктах, — дополнил Сергей Мелещик.









«Можно, как на Западе, создать судебный прецедент, чтобы возмещения были огромных размеров»

Особое внимание специалисты отвели и возрасту тех, кто употребляет никотиновые смеси. Среди них есть школьники. Хотя, отмечают, на многих упаковках нового товара есть предупреждение «противопоказано детям», а также «чрезмерное употребление вредит вашему здоровью».





— Я общалась с одним из производителей таких смесей, — включается в беседу Людмила Петраковская. — Они рассказывали, что хотели, чтобы их изделия не продавали людям до 18 лет. Однако продавцы им ответили, что они не имеют права выставлять такое требование, так как по закону покупать смеси, которые содержат никотин, подросткам не запрещено.





— А почему тогда мы не можем приравнять правила продажи никотиносодержащих смесей к правилам продажи табачных изделий? — задался вопросом Роман Рожков, начальник управления торговли и услуг Могилевского облисполкома. — Главное, как мне кажется, правильно определить группу таких товаров. Например, с долей никотина от 20 процентов и выше.





— Это хорошее предложение, но требует времени, поскольку предполагает внесение изменений в «антитабачный» декрет, — пояснил Владимир Колтович. — Сейчас мы бы хотели оперативно путем внесения изменений в существующие правила получить максимальный эффект от ограничений.





Вспомнили во время совещания и недавний случай в Полоцке, когда подростку, который употребил снюс, стало плохо.





— В данном случае товаром нанесен вред здоровью потребителя, — говорит Ирина Барышникова, замначальника управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ. — В соответствии с Законом «О защите прав потребителей» потребитель имеет право на возмещение ущерба за счет продавца, а также на возмещение морального вреда. Можно, как на Западе, создать судебный прецедент, чтобы возмещения были огромных размеров. Тогда компании, прежде чем выпускать новый продукт, будут смотреть, вреден он или нет.





«Документ будет разработан в кратчайшие сроки»

Основные предложения, к которым пришли во время совещания, такие:





- запретить продавать смеси, которые содержат никотин, людям до 18 лет;





- по аналогии с табачными изделиями предложить закрытую выкладку таких товаров;





- апретить продавать никотиносодержащие смеси через интернет.





К следующей неделе специалисты договорились подготовить «рыбу» и более детально обсудить все предложения. Что же касается сроков, когда идеи оформят в официальный документ, в МАРТ их не уточняют. Возможно, к Новому году.





— Скорее всего, это будет проект постановления Совета министров, — отмечает Михаил Жигало, начальник управления организации торговли и общественного питания МАРТ. — Документ будет разработан в кратчайшие сроки и направлен на согласование со всеми заинтересованными.