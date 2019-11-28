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Работничек: в дупель пьяный водитель вез полторы тонны сыра и не справился с управлением...

Утром во вторник житель Борисова, управляя грузовой автомашиной «Газель», принадлежащей одной из российских фирм, на шоссе Минск-Могилев в деревне Натальевск Червенского района наехал на разделительное металлическое ограждение.
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Фургон развалился, на проезжую часть высыпалось полторы тонны сыров общей стоимостью около 5 тысяч долларов.

Как сообщили «Раённаму весніку» в ГАИ Червенского РОВД, водитель был пьян: алкотестер показал 2,3 промилле.
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