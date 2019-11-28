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Как в кино: в Молодечно гаишники с мигалками везли рожающую женщину в больницу

История сродни сюжету американского фильма. В Молодечно сотрудники ГАИ с мигалками сопровождали женщину в схватках до роддома, чтобы та не родила прямо в машине, а потом еще и встретили с новорожденной малышкой.

Как в кино: в Молодечно гаишники с мигалками везли рожающую женщину в больницу
- За мои 13 лет работы в ГАИ подобная история у нас случилась впервые, - подтверждает уникальность случая начальник ГАИ Молодечно Илья Кулеш. - Но по сути, каждый из сотрудников ГАИ в той ситуации честно и по-человечески выполнил свою работу. На то мы и милиция, чтобы помогать людям.

А было все так.

18 ноября, понедельник, примерно 18.30. Поток машин в Молодечно потихоньку останавливается и превращается в пробку. Все едут с работы, и хоть «зеленую волну» в час пик в городе вроде как настроили, но разгрузить дороги по утрам и вечерам в полной мере это не позволяет. По данным ГАИ, в Молодечно и близлежащих Вилейке и Мяделе зарегистрировано 67 тысяч машин. Для городских дорог цифра серьезная.

- Самое интересное, в тот день вместе со своим напарником Дмитрием Адамовичем мы были на своем последнем перед отпуском дежурстве, - вспоминает сотрудник ГАИ Молодечно Егор Гиль. (Как раз он вместе со своим напарником и стал одним из главных героев этой истории.) - Работали в городе. И тут на связь с нами выходит дежурный по радиостанции Александр Рынкевич и сообщает, что по трассе едет мужчина из Радошковичей в Молодечно и просит о помощи: в машине с ним беременная супруга со схватками. 

Беспокойство мужчины было понятным. Во-первых, я и сам отец. Знаю, как это волнительно. А во-вторых, с такими пробками, да еще и из Радошковичей (от Радошковичей до Молодечно чуть больше 30 км – Ред.) пока довезешь до роддома, действительно можно не успеть. Собственно, именно по этой причине мужчина и решил везти супругу в роддом сам, а не дожидаться скорой.

- И как вы отреагировали?

- Взяли с напарником у дежурного номер телефона этого мужчины и позвонили. Тот рассказал, что он уже подъезжает к Молодечно. И что у них уже четвертые роды! А это значит, что они могут быть стремительными. Действовать надо было быстро.

Сотрудники ГАИ решили встретить мужчину с рожающей женщиной на первом кольце у въезда в Молодечно и сопроводить их до роддома.

- Через пару минут мы были на месте, на переднем сиденье действительно сидела беременная женщина со схватками. Правда, она уже не сидела, а была в полулежачем положении. И ей действительно было плохо. Решили не рисковать и не пересаживать женщину в свою машину. Схватки были уже серьезные,- говорит Егор.

- А если бы роды начались прямо там - в машине на дороге, что бы делали?

- Помогали бы принимать роды! Страшно, а что делать? Всегда бывает что-то в первый раз! Но это же надо горячую воду, чистую ткань… - перебирает в мыслях сотрудник ГАИ. - Но мы понимали, что немного времени у нас все же есть. Быстро продумали самый быстрый маршрут по городу до роддома, объяснили его мужу роженицы и сказали ехать за нами и держаться у нас на хвосте. 

Сами включили красно-синие проблесковые маячки со звуковым сигналом и быстро поехали к роддому. Пока ехали, позвонили на станцию скорой помощи и сообщили, что сопровождаем роженицу. Те связались с роддомом, и, когда мы приехали, нас уже встречали. Там, конечно, удивились такому сопровождению. Роженицу в сопровождении ГАИ с мигалками к ним еще никогда не привозили!

Дальше помогли довести женщину до здания роддома и вернулись на службу. А через некоторое время мне позвонил тот мужчина и сказал, что его жена родила девочку.

- Интересно, а есть у сотрудников ГАИ какой-то алгоритм действий на подобный случай.

- Нет, про женщин в схватках на дороге в инструкции ничего не написано, - смеется сотрудник ГАИ. - Но понятное дело, в наших должностных обязанностях - оказывать людям на дороге, которые звонят за помощью в 102, любое содействие, вне зависимости от ситуации.

Мы дозвонились и новоиспеченному отцу, чтобы поздравить его с пополнением, а заодно узнать, как он вместе с супругой пережил ту историю?

- Я понимал, что вот-вот на свет родится мой ребенок. Я отец со стажем. Волновался из-за того, что жена плохо себя чувствовала. Взял себя в руки и решил действовать очень четко, - рассказал Алексей Выговский. - Знаете, я даже не сомневался, что нам помогут. Знал, что хорошие люди есть везде. Сотрудники ГАИ сработали быстро и четко. Спасибо им. Теперь у меня два сына и две дочки.

- Как чувствует себя супруга?

- Честно говоря, она даже не помнит, как все происходило. Но мы рады, что все закончилось хорошо.

Поговорить с новоиспеченной мамой у нас не получилось. Она кормит малыша грудью, и ее просили не тревожить. Но мы точно знаем, что маленькая девочка Лиля, которая родилась 18 ноября в час пик в Молодечно, чувствует себя хорошо.

Кстати, во время выписки из роддома новорожденную девочку и ее маму встречал не только счастливый отец, но и те самые сотрудники ГАИ.

- Не могли пропустить такое событие. Купили цветы и приехали. Приятно, что помогли маленькому человечку и его семье.

Кстати, в ГАИ Молодечно нам пообещали, что отличившимся сотрудникам дадут премии.
Ольга Ивашенко, kp.by
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