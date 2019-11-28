Минскую инфекционную больницу на Кропоткина планируют закрыть

Городская инфекционная клиническая больница сейчас располагается на ул. Кропоткина, 76.





— Планируется, что строительство новой клиники начнется в ближайшие пять лет, — рассказал главный врач медицинского учреждения Николай Юровский. — Учитывая, что наш стационар инфекционный, в нем нет хирургической и гинекологической служб, поэтому рядом с новой инфекционкой предполагается еще и строительство многопрофильной клинической больницы. То есть обе стройки планируется вести одновременно.