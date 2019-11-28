Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Минскую инфекционную больницу на Кропоткина планируют закрыть

Предположительно, ее перенесут в Новинки.

Городская инфекционная клиническая больница сейчас располагается на ул. Кропоткина, 76.

— Планируется, что строительство новой клиники начнется в ближайшие пять лет, — рассказал главный врач медицинского учреждения Николай Юровский. — Учитывая, что наш стационар инфекционный, в нем нет хирургической и гинекологической служб, поэтому рядом с новой инфекционкой предполагается еще и строительство многопрофильной клинической больницы. То есть обе стройки планируется вести одновременно.
 
Обычная больница по соседству с инфекционной нужна для того, чтобы пациентов нуждаются в хирургическом лечении, когда у них уже исключается инфекционное заболевание, не нужно было направлять в другой конец города, пишут «Минск-Новости».
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Пра Нас! Любовниц чиновников не трудоустраивать!...
Тацяна Грачанікава
ЛАПІКІ ДЫКТАТУРЫ
Павел Знавец
Из интернет-переписки с Константином Боровым.
Владимир Подгол
Как А.Лукашенко на любовницах попался!
Михаил Пастухов
Этот референдум нельзя забыть


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru