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"Батюшку со свастикой" департировали из Беларуси

Компетентные органы приняли решение о высылке из Беларуси отсидевшего срок за незаконное хранение оружия Константина Бурыкина, более известного как "батюшка со свастикой"

архивное фото

"Он был выслан из Беларуси в Россию в день его выхода из исправительной колонии в Шклове. Данное решение было с формулировкой в целях общественной безопасности", - сообщили Sputnik в четверг источники в правоохранительных органах.

По их словам, решение о высылке принято, но уголовное дело по обвинению в сексуальном насилии, по которому проходит в качестве потерпевшей его дочь, не закрыто.

Александра Бурыкина не в курсе того, что ее отца выслали из страны.

"Я ничего об этом не знаю. Меня никто не информировал. Но уголовное дело (где она признана потерпевшей - Sputnik) не прекращено", - сообщила девушка Sputnik в четверг. От других комментариев она пока отказалась.

Напомним, Бурыкин был задержан в ноябре 2016 года после того, как в его квартире нашли два пистолета и патроны. Позже общественность узнала о симпатиях этого православного священника из Гатово к неонацистским течениям — у него на груди есть татуировка со свастикой, а дома хранилось много книг и дисков, посвященных Третьему рейху.

Суд Заводского района Минска отправил его на три с половиной года в исправительную колонию. 

Пока он отбывал срок, его совершеннолетняя дочь Александра дала шокирующее интервью и написала заявление в милицию. В отношении него было возбуждено дело по обвинению в сексуальном насилии в отношении дочери в период, когда она еще была несовершеннолетней.

Дело расследует УСК по Минску. Следователи заявляют, что расследование продолжается.

Однако следует отметить, что по всем частям данной статьи, которая отнесена к так называемый категории "тяжких", предусмотрены длительные сроки лишения свободы, и, как правило, к обвиняемым уже на первых стадиях предварительного расследования применяется мера пресечения в виде заключения под стражу.

Возникает резонный вопрос - почему Бурыкина отпустили, когда в Беларуси правоохранители спешат "закрыть" подозреваемых и по гораздо более безобидным обвинениям?
"Белорусский партизан"
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