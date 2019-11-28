







В своем исследовании Министерство обороны приходит к выводу, что такие солдаты могут обладать улучшенным зрением и слухом, более развитой мускулатурой, а новые средства связи будут чем-то вроде «телепатии».





Сейчас солдаты Армии США используют громоздкие, относительно тяжелые очки ночного видения, чтобы иметь возможность разглядеть противника в темноте. Одним из решений трудностей, связанных с этими устройствами, могут стать контактные линзы с такими же возможностями. Не исключено, что они будут иметь цифровой зум и получат технологии дополненной реальности, призванные отображать наиболее важные детали.





Что касается физической силы, то не исключено создание специальных устройств, за счет которых можно быстрее восстанавливать уставшие мышцы. В свою очередь, цифровая «телепатия» позволит мгновенно обмениваться данными на поле боя.





Учитывая темпы технологического развития, достичь всего этого, по мнению авторов исследования, можно будет примерно за 30 лет. В то же время применение некоторых технологий ставит не только сугубо технические, но и морально-этические вопросы. Авторы отмечают, что хотя такие технологии могут найти применение в разных сферах жизни, вероятно, их использование будет ограничено в рамках ряда силовых структур.



