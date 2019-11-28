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Венгрия отказалась участвовать в "слишком гомосексуальном" Евровидении

Венгрия решила не участвовать в конкурсе Евровидение в следующем году. В Будапеште говорят, что решение было принято потому, что музыкальное состязание стало "слишком гомосексуальным" в глазах правого венгерского правительства и директоров государственных СМИ.



The Guardian замечает, что никакие официальные причины отказа Венгрии от Евровидения не были озвучены.

Однако, в последнее время в стране наблюдалось обострение гомофобской риторики.

Премьер-министр Виктор Орбан, который ранее враждебно относился к мигрантам, теперь запустил политику в духе "семья прежде всего". Она нацелена распространять ценности традиционной семьи и усилить уровень рождаемости.
Oxu.az
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