По материалам суда, в 2016 году обвиняемый, 57-летний гражданин Беларуси, вместе с другими членами организованной преступной группы убил на территории Конаковского и Рамешковского районов Тверской области четырех человек, жителей Москвы чтобы завладеть двумя квартирами в столице. С банковских карт одного из убитых ими было похищено не менее 470 тысяч рублей.





"Основной целью преступной группы являлись имущественные преступления против собственности - мошенничества путем лишения граждан права на жилое помещение и завладение им в целях последующего отчуждения. Под прицел ее участников, как правило, попадали одинокие, ведущие асоциальный образ жизни граждане - собственники квартир в столице", - отметили в пресс-службе.





Гражданин Беларуси признан виновным в совершении в составе организованной преступной группы преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 4 ст. 158 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, п. "а, ж, к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (тайное хищение чужого имущества в крупном размере; мошенничество в особо крупном размере, повлекшее в каждом случае лишение прав гражданина на жилое помещение; убийство более двух лиц с целью сокрытия и облегчения совершения другого преступления).









Группа действовала в 2013-2018 гг. на территории Московской и Тверской областей, совершая преступления с особой жестокостью и цинизмом. Преступная деятельность была пресечена в марте 2018 года. Дело в отношении гражданина Беларуси было выделено в отдельное производство. Его сообщники ожидают суда.