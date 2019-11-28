Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

В Слониме мать не так кормила и ухаживала за новорожденным. На неё завели уголовное дело

Уголовное дело в отношении матери возбудил прокурор Слонимского района по факту ненадлежащего ухода за новорожденным:


— У малыша врачи диагностировали тяжелое болезненное состояние, требовавшее срочной госпитализации в реанимационное отделение больницы. К такому положению новорожденного привели длительное отсутствие необходимого ухода, неадекватное по объему и составу питание, игнорирование родителями медицинских рекомендаций, — сообщает служба информации прокуратуры Гродненской области.

В целом прокуроры дали негативную оценку работе заинтересованных структур Слонимского района, в том числе комиссии по делам несовершеннолетних, РОВД, учреждений образования, здравоохранения. Последние не организовали сопровождение детей, возвращенных в семью по постановлению комиссии по делам несовершеннолетних. Как результат — контроль за их положением в семье отсутствовал.

Факты несвоевременного реагирования на семейное неблагополучие, преждевременной отмены решений о признании детей находящимися в социально опасном положении, а также неинформирования заинтересованных служб о насилии в семьях, где воспитываются дети, вскрыты и в других районах области (Островецкий, Волковысский районы, Гродно).
s13
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Пра Нас! Любовниц чиновников не трудоустраивать!...
Тацяна Грачанікава
ЛАПІКІ ДЫКТАТУРЫ
Павел Знавец
Из интернет-переписки с Константином Боровым.
Владимир Подгол
Как А.Лукашенко на любовницах попался!
Михаил Пастухов
Этот референдум нельзя забыть


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru