



— У малыша врачи диагностировали тяжелое болезненное состояние, требовавшее срочной госпитализации в реанимационное отделение больницы. К такому положению новорожденного привели длительное отсутствие необходимого ухода, неадекватное по объему и составу питание, игнорирование родителями медицинских рекомендаций, — сообщает служба информации прокуратуры Гродненской области.





В целом прокуроры дали негативную оценку работе заинтересованных структур Слонимского района, в том числе комиссии по делам несовершеннолетних, РОВД, учреждений образования, здравоохранения. Последние не организовали сопровождение детей, возвращенных в семью по постановлению комиссии по делам несовершеннолетних. Как результат — контроль за их положением в семье отсутствовал.





Факты несвоевременного реагирования на семейное неблагополучие, преждевременной отмены решений о признании детей находящимися в социально опасном положении, а также неинформирования заинтересованных служб о насилии в семьях, где воспитываются дети, вскрыты и в других районах области (Островецкий, Волковысский районы, Гродно).