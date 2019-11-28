В Минске возле стадиона "Динамо" планируется построить транспортный тоннель
В Минске возле стадиона "Динамо" планируется построить транспортный тоннель. Он соединит Ульяновскую улицу с улицей Жуковского, а также с первым транспортным кольцом, информирует администрация Ленинского района.
Строительство туннеля предусмотрено градостроительным проектом детального планирования в упомянутом районе столицы. Застройку вдоль улиц Свердлова и Белорусской ждет реконструкция с благоустройством дворовых территорий. Некоторые здания снесут. Территория Ляховского сквера будет увеличена. У реки может появиться спортивный комплекс с бассейном. Предлагается организовать велодорожки вдоль улиц Свердлова, Ульяновской и Белорусской, передает "Еврорадио".
Общественное обсуждение проекта начнется 2 декабря, а на 4 декабря запланирована его презентация, она пройдет в администрации Ленинского района Минска.
09:35 28/11/2019
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