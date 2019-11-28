В часовне повстанцев Калиновского установили таблички с их именами. Есть и белорусский язык
Трехъязычные таблички с именами повстанцев Кастуся Калиновского установлены в часовне, где 22 ноября состоялось торжественное перезахоронение. Об этом в Фейсбуке сообщило польское посольство в Вильне.
Вывески сделаны на белорусском, литовском и польском языках, передает "Еврорадио".
22 ноября в Вильне прошла торжественная церемония перезахоронения Кастуся Калиновского и его соратников. Останки повстанцев были обнаружены на Замковой горе. Официально белорусскую делегацию на церемонии возглавлял вице-премьер Игорь Петришенко.
Тысячи белорусов приехали проститься с национальным героем, которым является Кастусь Калиновский. Сотни национальных бело-красно-белых флагов двигались в колонне, сопровождавшей останки повстанцев из кафедрального костела до кладбища Росса.
08:40 28/11/2019
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