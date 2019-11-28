Рождественский пост 2019: что категорически нельзя делать и есть

Важно помнить, что главная задача Рождественского поста – очистить себя духовно. В это время главное не ссориться с родными и близкими, избавить себя от греховных мыслей и страстей. Поэтому считается, что провести пост в молитве намного важней, чем воздержание от пищи.

Рождественский пост 2019: когда





В 2019 году Рождественский пост начнется 28 ноября и продлится 40 дней, до 6 января 2020 года включительно. Это - последний многодневный пост в этом году.





Рождественский пост: что нельзя делать





Во время Рождественского поста нельзя злиться, лукавить, раздражаться, ссориться, осуждать кого-либо, заниматься клеветой. Также в период с 28 ноября по 6 января нельзя играть свадьбу - запрещено венчание, однако крещение детей проводится независимо от поста. Под запретом в Рождественский пост и занятия сексом. Но будьте готовы к тому, что воздержание может привести к ссоре, если кто-то один в семье неверующий.



