25% белорусов заклеивают камеру ноутбука, но больше 50% открывают доступ к личным данным
25% белорусов до сих пор предпочитают заклеивать камеру на ноутбуке или ПК, но при этом более половины пользователей не соблюдет достаточной безопасности при работе с приложениями и онлайн, сообщил представитель "Лаборатории Касперского" в Республике Беларусь Дмитрий Кудревич.
По данным опроса, проведенного в сентябре в крупных городах Беларуси компанией Online Marketing Intelligence по заказу "Лаборатории Касперского", 64% разрешают доступ приложению к фотографиям или контактам, 57% предоставляют доступ к местоположению, 47% - к микрофону или камере, рассказал Кудревич на пресс-конференции в Минске в среду.
23% респондентов используют одинаковый пароль от всех личных аккаунтов, 63% предпочитают регистрироваться на сайтах и в сервисах с помощью имеющегося аккаунта в социальной сети, а не создавать новую учетную запись.
Результаты опроса показывают, что схожим образом пользователи в Беларуси относятся и корпоративным данным. Почти половина использует рабочий компьютер для личных целей. И только 35% сотрудников информируют департамент ИТ (поддержка и инфраструктура) или ИБ (информационная безопасность) о
случаях заражения.
21:48 27/11/2019
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