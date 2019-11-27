По данным опроса, проведенного в сентябре в крупных городах Беларуси компанией Online Marketing Intelligence по заказу "Лаборатории Касперского", 64% разрешают доступ приложению к фотографиям или контактам, 57% предоставляют доступ к местоположению, 47% - к микрофону или камере, рассказал Кудревич на пресс-конференции в Минске в среду.









23% респондентов используют одинаковый пароль от всех личных аккаунтов, 63% предпочитают регистрироваться на сайтах и в сервисах с помощью имеющегося аккаунта в социальной сети, а не создавать новую учетную запись.





Результаты опроса показывают, что схожим образом пользователи в Беларуси относятся и корпоративным данным. Почти половина использует рабочий компьютер для личных целей. И только 35% сотрудников информируют департамент ИТ (поддержка и инфраструктура) или ИБ (информационная безопасность) о

случаях заражения.



