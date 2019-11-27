Врачи рассказали, почему нельзя есть много мандаринов









Так считают опрошенные РИА Новости врачи.





"Средняя суточная доза - четыре штуки <...> мандарины можно употреблять ежедневно, не злоупотребляя количеством", - рассказала врач-диетолог КДЦ "Здоровое и спортивное питание" ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Тамара Прунцева.





Она отметила, что традиция есть мандарины на новогодние праздники в целом полезная, если нет никаких противопоказаний, индивидуальной непереносимости и аллергических реакций на цитрусовые.





С ней согласна и врач-диетолог Елена Тихомирова. По ее словам, зимой организму человека, как правило, не хватает витаминов, поэтому фрукты необходимы. Мандарины низкокалорийны, при этом богаты витаминами, в том числе витамином С, пояснила диетолог.





Она отметила, что важно мыть мандарины перед употреблением в теплой воде, так как для более долгого хранения их могут обрабатывать вредными для организма веществами, пишет ru.oxu.az





У мандаринов полезна не только мякоть, но и кожура. В ней содержится много антиоксидантов, а также белые волокна, которые разделяют цитрусовые на дольки. Волокна содержат флаваноид нобилетин, который обладает мощным противовоспалительным действием, подчеркнула Прунцева.





Врачи сходятся во мнении, что злоупотребление мандаринами может привести к развитию аллергических реакций, вздутию живота, обострению хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, так как фрукты содержат большое количество клетчатки.





Диетологи рекомендуют есть мандарины утром и днем до 5 часов вечера, главное - не употреблять их натощак. При соблюдении простых рекомендаций мандарины окажут только положительное влияние на здоровье человека: выведут токсины, повысят иммунитет и улучшат настроение, уточнила Прунцева.



