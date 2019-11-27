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В России показали новый плацкарт, который решит проблему "торчащих ног"

Отмечается, что новые концепции предусматривают душ, индивидуальные USB-розетки и Wi-Fi.

Федеральная пассажирская компания (ФПК), являющаяся дочерним предприятием РЖД, представила три вида новых возможных плацкартных вагонов.

В пресс-службе компании рассказали, что первая концепция очень похожа на нынешний плацкарт, но в ней появятся перегородки между полками пассажиров. Также на макете присутствуют столики и ящики.

Фото © Пресс-служба ФПК

Два других проекта схожи по интерьеру с капсульными отелями, где для каждого человека есть индивидуальный отсек. Как сообщают в компании, в них спальные места увеличатся на 10 и 20 см, что решит проблему "торчащих ног", пишет life.ru.

Также отмечается, что в новых плацкартах будут душ, индивидуальные USB-розетки и Wi-Fi.
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