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В Беларуси живут 21 811 ВИЧ-инфицированных. Число новых случаев ВИЧ снизилось

В Беларуси за январь-октябрь 2019 г. зарегистрировано 1 769 новых случаев ВИЧ-инфекции. Это на 9 % меньше в сравнении с аналогичным периодом 2018-го.

 Об этом сообщил на пресс-конференции 27 ноября заместитель главного врача по амбулаторному разделу работы Городской инфекционной клинической больницы Минска Олег Скрипко, передает корреспондент агентства»Минск-Новости».

— В 81 % случаев люди заразились ВИЧ половым путем, — отметил О. Скрипко. — Еще 5–7 лет назад в Беларуси преобладал парентеральный путь передачи ВИЧ — через кровь, шприцы, иглы.

Всего в республике на 1 ноября 2019 г. живут 21 811 ВИЧ-инфицированных. Распространенность этой инфекции составляет 230 случаев на 100 тыс. населения, или 0,2 % жителей нашей страны имеют ВИЧ.

По словам О. Скрипко, это хороший показатель, так как 1 % ВИЧ-инфицированных граждан страны — это уже очень плохо.

Также О. Скрипко добавил, что больше всего ВИЧ распространен в Гомельской области — 547 случаев на 100 тыс. населения. Самая благополучная в этом смысле Гродненская область — 88 случаев на 100 тыс. населения.

— В Гродненской области живет много католиков, для которых семейные ценности имеют большое значение. Среди таких людей случайные половые контакты — редкость, — констатировал О. Скрипко.

Комментируя снижение количества новых случаев ВИЧ, О. Скрипко пояснил, что это связано с доступностью лечения. Сегодня все пациенты, которые хотят жить и заботятся о своем здоровье, получают специальную терапию. Лечение бесплатное.

 
Ольга Григорьева
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