Концерн "Калашников" запустит производство новой винтовки СВЧ в 2020 году
На предприятии также рассказали, что пистолеты "Лебедева" уже в серии
Как пишет ТАСС, концерн "Калашников" планирует начать производство новой снайперской винтовки Чукавина (СВЧ) в следующем году. Об этом сообщил генеральный директор концерна Дмитрий Тарасов.
Фото: концерн «Калашников»
"Сейчас очень важно вовремя запускать изделия. И, например, на "Ижмаше" в прошлом году это стала постановка производства АК-12. В следующем году это будет действительно СВЧ 7,62 на 54 и пистолеты "Лебедева" уже в серии", - сказал Тарасов, слова которого приводит Калашников Media.
Полуавтоматическая снайперская винтовка Чукавина разработана под два патрона 7,62 x 54 мм и 7,62 x 51 мм (последний также известен как .308 Win). В калибре 7,62 54 мм она совместима с магазинами от СВД.
18:58 27/11/2019
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение