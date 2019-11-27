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Люди отказались идти на выборы, а судят журналистов

Повестки в суд Витебского района получили журналисты-фрилансеры Елена Шабуня и Дмитрий Лупач.

Против них возбудили административное дело за сотрудничество без аккредитации с телеканалом «Белсат», пишет Белорусское Радио Рация . 


16 ноября там был показан сюжет о том, как власти игнорируют давнюю проблему: вокруг санатория «Летцы» поставили забор, перегородив дорогу местным жителям, рассказала Елена Шабуня: 

- Это был сюжет о жителях деревни Шэвина, которые написали заявления в сельский совет, что отказываются голосовать на парламентских выборах. Ведь их отгородили от Малых Лётцы, где почта, аптека, железнодорожная станция, забором. И у них сейчас нет дороги, чтобы напрямик пройти. Теперь сельчане должны давать круг по лесной тропе, так старее дорога оказалась за забором. Жители Шэвина, в основном пенсионеры, просили разрешения проходит по территории санатория, но их просьбы отклонили все инстанции. Виновными в том, что проблема стала широко известной, сейчас считают независимых журналистов. Елену Шабуню и Дмитрия Лупача будут судить 12 декабря. 
Анна Липка
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