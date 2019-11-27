Вроде и зимы еще не было: двух рыбаков достали из-подо льда на Гомельщине
В Чечерском районе Гомельской области были спасены двое рыбаков, которые провалились под лед на реке Сож.
Утром спасатели получили сообщение о том, что недалеко от деревни Городовка на реке Сож тонут два человека.
На место происшествия выбыла оперативная группа МЧС. Спасатели обнаружили на середине реки (глубина в этом месте достигает шести метров) двух рыбаков.
При помощи доски сотрудники МЧС вытащили мужчин на берег и передали врачам, пострадавшие были отправлены в больницу.
Как удалось установить позже, мужчины вышли на первый лед, чтобы открыть сезон зимней рыбалки, и провалились. Самостоятельно мужчинам выбраться не удалось.
Источник: ont.by
16:39 27/11/2019
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