Oops! На МКС сломались все туалеты

туалет на МКС





На МКС находятся два туалета российского производства: ассенизационно-санитарное устройство (АСУ) в российском модуле «Звезда» и WHC в американском модуле Tranquility.





Кроме того, туалеты имеются в двух пристыкованных к станции пилотируемых кораблях «Союз», но они используются в ходе автономного полета корабля и только в случае крайней необходимости во время пребывания на МКС.





Как сообщил командир МКС итальянец Лука Пармитано, сейчас WHC не работает из-за постоянных индикаций о неисправности, а АСУ не используется из-за сигнализации переполненного бака, передает РИА «Новости».





Пармитано спросил у хьюстонского центра управления полетами о возможности астронавтам временно использовать устройства для сбора мочи UCD. Разрешение было получено.





При этом неизвестно, пользуются ли «памперсами» российские космонавты.





Как позднее сообщил Пармитано специалист хьюстонского центра управления полетами, туалет в модуле Tranquility снова можно использовать.





Роскосмос подтвердил, что туалет на американском сегменте МКС вышел из строя ночью и экипаж занимается его ремонтом. При этом в российской госкорпорации отметили, что туалет в российском сегменте исправен.





Сейчас на МКС полет совершают также россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Мейр.