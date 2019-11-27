Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Oops! На МКС сломались все туалеты

На борту МКС не работает ни один туалет, астронавты вынуждены пользоваться «памперсами», следует из переговоров экипажа с наземными специалистами, трансляция которых ведется НАСА.

туалет на МКС

На МКС находятся два туалета российского производства: ассенизационно-санитарное устройство (АСУ) в российском модуле «Звезда» и WHC в американском модуле Tranquility. 

Кроме того, туалеты имеются в двух пристыкованных к станции пилотируемых кораблях «Союз», но они используются в ходе автономного полета корабля и только в случае крайней необходимости во время пребывания на МКС.

Как сообщил командир МКС итальянец Лука Пармитано, сейчас WHC не работает из-за постоянных индикаций о неисправности, а АСУ не используется из-за сигнализации переполненного бака, передает РИА «Новости».

Пармитано спросил у хьюстонского центра управления полетами о возможности астронавтам временно использовать устройства для сбора мочи UCD. Разрешение было получено.

При этом неизвестно, пользуются ли «памперсами» российские космонавты.

Как позднее сообщил Пармитано специалист хьюстонского центра управления полетами, туалет в модуле Tranquility снова можно использовать.

Роскосмос подтвердил, что туалет на американском сегменте МКС вышел из строя ночью и экипаж занимается его ремонтом. При этом в российской госкорпорации отметили, что туалет в российском сегменте исправен.

Сейчас на МКС полет совершают также россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Мейр.
Источник: vz.ru
Поделиться
Последние известия


Блоги
Тацяна Грачанікава
ЛАПІКІ ДЫКТАТУРЫ
Павел Знавец
Из интернет-переписки с Константином Боровым.
Владимир Подгол
Как А.Лукашенко на любовницах попался!
Михаил Пастухов
Этот референдум нельзя забыть
Александр Волчанин
А на хрена нам такая оппозиция?


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru