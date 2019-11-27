



51-летний гражданин Украины и Словакии был задержан вечером 16 мая в пункте пропуска "Домачево" при въезде в Беларусь. Во время осмотра внедорожника Volkswagen пограничный наряд выявил в автомобиле наркотики.





В газовом баллоне были обнаружены пакеты с разноцветными таблетками общей массой около 70 кг, а в порогах автомобиля - брикеты с веществом белого и коричневого цвета общей массой 12,5 кг. Экспертиза установила, что таблетки содержат особо опасное психотропное вещество МДМА (экстази), а порошком оказался кокаин.





Судебные слушания по уголовному делу продолжались с 4 ноября в открытом заседании. По версии обвиняемого, его подставили. В последнее время в строительном бизнесе мужчины, который он имеет в Словакии, начались проблемы. Ему угрожали некие криминальные круги.





Вначале незнакомцы забрали у него автомобиль, а потом вернули с требованием перегнать через границу. В условленном месте на трассе М1 его должны были встретить. Со слов мужчины, о том, что внедорожник начинен наркотиками, он не догадывался.





"Во время досмотра среди личных вещей обвиняемого были найдены листы форматом А4 с распечатками химических веществ, а именно фенилацетон и пропиофенон. Они являются прекурсорами для изготовления психотропных веществ амфетаминового ряда. К нему относится как раз таки МДМА.





Мы посчитали эти распечатки неслучайными. Тем более, он пояснял, что ранее никогда наркотики не употреблял. Для чего ему эта информация нужна была? По нашей версии, он все же знал, что везет", - поделилась подробностями старший помощник прокурора Брестского района Наталья Шостачук.





При избрании меры наказания государственный обвинитель просила суд обратить внимание на количество наркотиков (крупный размер) и их вид (относится к категории особо опасных наркотических и психотропных веществ), что значительно повышает общественную опасность совершенного преступления.





В итоге суд согласился с квалификацией действий обвиняемого органом предварительного следствия и позицией гособвинителя. Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.328 и ч.2 ст.328-1 (незаконный оборот и незаконное перемещение через таможенную границу наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере) Уголовного кодекса.





По совокупности преступлений окончательно ему назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима. Личный автомобиль подсудимого полежит конфискации. Также с него будут взысканы процессуальные издержки в размере Br61,4 тыс.





Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.