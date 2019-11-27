Фото пресс-службы «Первого PIONERского аукциона»

"Впервые в России на аукцион выставлено издание поэмы Н. В. Гоголя "Мертвые души", иллюстрированное офортами Марка Шагала и украшенное дарственной надписью и рисунком художника. По мнению специалистов, стоимость этой редчайшей книги может превысить 5 миллионов рублей", - сообщили в пресс-службе «Первого PIONERского аукциона»





Особенность этой книги, как говорят в аукционном доме, не только в ее почти идеальном состоянии - сохранились даже издательские кальки, не только в ее полной комплектности - все 96 офортов иллюстраций, созданных художников в 1923-27 годах и 11 листов, созданных специально для издания книги уже в 1948 году, и не столько в уникальном рисунке на титульном листе, а в истории владельца этой книги, которому ее подписал Шагал.





"Херберт Ландсбергер был "братом" по счастливому спасению самого художника: этот германский еврей, бежавший от нацизма сначала во Францию, затем в Испанию, а уже через Португалию в США, был спасен тем же человеком, что и Марк Шагал, а также еще более 2 тысяч известнейших людей Европы, среди которых Ханна Арендт, Андре Бретон, Макс Эрнст, Клод Леви-Стросс, Жан Арп и многие другие. Сам Херберт и его жена Жис Ландсбергер много сделали для того, чтобы восстановить память об этом великом человеке - журналисте из США Вариане Фрайе, который в 1995 году, вместе с Раулем Валленбергом и Оскаром Шиндлером, был награжден медалью Праведника мира", - рассказали в пресс-службе.