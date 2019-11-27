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Как белорусы создают суперкостюмы для астронавтов NASA

Разработанный белорусами костюм отучает астронавтов от земных привычек.

Компания с белорусскими корнями «Teslasuit» создает не только костюм для взаимодействия с виртуальной реальностью, но и очень тесно сотрудничает с NASA и даже скоро запустит второе (после фабрики в Бресте) производство собственных изделий в американском Хьюстоне, пишет «Белсат».

«Первый проект, который мы запустили с NASA, – это подготовка или тренинг астронавтов. В первую очередь, отучаться от земных привычек, условных рефлексов, которые были получены за время жизни до космоса… И одновременно мы работаем над социальным аспектом костюма, передачей земных ощущений, возможностью обнять своих детей, жену и мужа, и все это мы хотим запаковать в один понятный продукт, который хотим запустить в космос», – рассказал Дмитрий Михальчук, CRO и Co-founder «Teslasuit».
Кирилл Смягликов/АА belsat.eu
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