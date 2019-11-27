В Беларуси собираются расширить безвизовые зоны

Об этом сообщил министр экономики Дмитрий Крутой. По его словам, "безвизовый режим — очень важное решение, которое принято", сообщает БЕЛТА





Как известно, на сегодняшний день иностранцы из 80 стран мира могут приехать в нашу страну без визы через Национальный аэропорт Минск на срок до 30 дней, а через Гродненский и Брестский регионы — в туристических целях до 15 суток. Безвизовый режим "на коротком промежутке времени" дает "серьезный эффект", подчеркивает министр экономики.

Крутой сообщил, что правительство Беларуси рассчитывает в ближайшее время подписать соглашение с Россией о взаимном признании виз.