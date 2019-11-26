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В Мозыре семимесячный ребёнок застрял в стуле

Спасатели оказали ему помощь.

В адрес МЧС спасателям поступило сообщение о том, что в Мозыре случилось ЧП: голова ребенка застряла в стуле, самостоятельно извлечь голову не может.


По прибытии к месту вызова спасателей было установлено, что ребенок опрокинул на себя кухонный металлический стул, в результате чего его голова застряла между прутьями спинки стула. 

Работниками МЧС при помощи ручного гидравлического инструмента голова извлечена из стула. 

Состояние ребенка удовлетворительное, в госпитализации не нуждается.
"Белорусский партизан"
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