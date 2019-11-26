В столичном отделении милиции погибла задержанная женщина

В телеграм-канале NEXTA сообщалось, что задержанная по административной статье женщина повесилась на собственном бюстгальтере.





В Следственном комитете заявляют, что причина смерти устанавливается.





Екатерина Гарлинская, по факту смерти проводится проверка, из РУВД изъята необходимая документация, по делу назначены судебно-медицинские экспертизы. Как сообщила TUT.BY официальный представитель УСК по Минску, по факту смерти проводится проверка, из РУВД изъята необходимая документация, по делу назначены судебно-медицинские экспертизы.





Единственное обстоятельство, которое СК сообщает о погибшей, ее возраст — 56 лет.





В минской милиции воздерживаются от комментариев по делу.



