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В столичном отделении милиции погибла задержанная женщина

В РУВД Первомайского района Минска 23 ноября умерла 56-летняя женщина, которую задержали сотрудники милиции.

В столичном отделении милиции погибла задержанная женщина
фото носит иллюстративный характер
В телеграм-канале NEXTA сообщалось, что задержанная по административной статье женщина повесилась на собственном бюстгальтере. 

В Следственном комитете заявляют, что причина смерти устанавливается.

Как сообщила TUT.BY официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская, по факту смерти проводится проверка, из РУВД изъята необходимая документация, по делу назначены судебно-медицинские экспертизы.

Единственное обстоятельство, которое СК сообщает о погибшей, ее возраст — 56 лет.

В минской милиции воздерживаются от комментариев по делу.

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