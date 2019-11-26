В новогоднюю ночь в Минске устроят музыкальный фейерверк

Праздничные гулянья будут организованы на Октябрьской площади с 23:30. Салют же начнется у Дворца спорта в 1:30.





Пиротехническое и лазерное шоу будет сопровождаться музыкальной фонограммой. Продолжительность световой феерии составит 11 минут.





– Планируется использовать большой ассортимент разнообразных современных пиротехнических изделий мировых производителей, – отметил Шестаков.