



Пенсионерка из Постав почти год обманывала 42-летнюю знакомую. Женщина как-то рассказала ей о своих жизненных трудностях – она одна воспитывала ребенка, и вообще проблемы сыпались одна за другой.





75-летняя пенсионерка безапелляционно заявила: «Это все оттого, что у тебя карма плохая. Если хочешь, я тебе помогу, почищу ее».





Женщина поверила в экстрасенсорные способности бабули. К тому же, та даже не заикалась о вознаграждении за «магические услуги». Так, просила иногда чего-нибудь купить – мол, макароны закончились, а пенсию еще не получила.





- Женщина постоянно передавала пенсионерке хлеб, крупы, другие продукты и разнообразные хозяйственные мелочи. Та уверяла, что производит определенные ритуалы, - рассказал официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.





Заказчицу «колдунья» к ритуалам не привлекала. Не предлагала ни травок магических попить, ни заклинания в полночь на перекрестке почитать, ни на червячков в разбитом яйце посмотреть. Так прошло несколько месяцев.





Однажды женщина попросила приворожить понравившегося ей мужчину. Принесла его фотографию. Пенсионерка пообещала сделать приворот. А взамен попросила у женщины ее мобильный телефон. Та мобильник отдала. Но мужчина на нее благосклонного внимания так и не обратил.





Только после этого поставчанка поняла, что ее все это время обманывали. Она потребовала у пенсионерки, чтобы та вернула телефон и потраченные за это время на ее нужды деньги. Та возмещать ущерб отказалась и телефон не вернула – уже успела подарить его своей дочери. Тогда обманутая женщина обратилась в милицию.





- На момент обращения в милицию минимальный установленный ущерб составил более 2000 рублей, - рассказал Виталий Сапроненко. – Предположительно, он может быть еще больше, так как пенсионерка назначала встречи с клиенткой в безлюдном месте недалеко от вокзала, и свидетелей передачи продуктов и материальных ценностей не было.





Кстати, пенсионерка вовсе не слыла среди знакомых ни гадалкой, ни колдуньей. В милиции она объяснила, что никаких магических ритуалов не делала и не собиралась – потому, что не умеет.





- В отношении ранее не судимой 75-летней женщины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 209 УК Республики Беларусь (Мошенничество). Мобильный телефон у ее дочери изъяли, - рассказал Виталий Сапроненко.