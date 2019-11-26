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Турист в Венеции чуть не утонул при попытке сделать селфи

Видео с происшествием посмотрело уже почти 5 млн человек.

Турист в шапке Санта-Клауса едва не утонул в канале Венеции, пытаясь найти наиболее интересный ракурс для селфи в залитом водой городе, пишет Интерфакс-Туризм. Видео разместил в социальной сети Twitter пользователь StanceGrounded.

Видео уже набрало почти 5 млн просмотров.

Уровень воды в Венеции 12 ноября поднялся на 187 см выше нормы. За историю наблюдений выше вода в городе поднималась только в 1966 году. 

Итальянское правительство 14 ноября ввело режим чрезвычайного положения, спустя четыре дня вод начала отступать. Размер ущерба от стихийного бедствия пока не подсчитан окончательно, но мэр Венеции Луиджи Бруньяро заявил, что речь идет минимум о миллиарде евро.
Источник: interfax.ru
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