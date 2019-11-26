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Ставка на пенсионеров: Беларусбанк предупредил о новой волне мошенничества

«Беларусбанк» предупреждает, что мошенники снова активизировались и, взламывая аккаунты пользователей в социальных сетях, пытаются выманивать персональные данные.

Схема проста: получив доступ к аккаунтам ваших друзей и близких, от их имени злоумышленники присылают вам сообщение, в котором говорится, что «Беларусбанк» разыгрывает денежные призы среди держателей карточек. Все что нужно для получения «приза» — предоставить данные своей карточки. Мошенники делают ставку на пожилых людей, говорится в сообщении на сайте банка.

«Беларусбанк» обращает ваше внимание: проверить информацию о розыгрышах, акциях и призах можно на официальном сайте банка. И самое главное: никому и никогда не передавайте номер своей карты, CVV-код, сессионные ключи, пароли и прочие персональные данные.
"Белорусский партизан"
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