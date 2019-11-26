Схема проста: получив доступ к аккаунтам ваших друзей и близких, от их имени злоумышленники присылают вам сообщение, в котором говорится, что «Беларусбанк» разыгрывает денежные призы среди держателей карточек. Все что нужно для получения «приза» — предоставить данные своей карточки. Мошенники делают ставку на пожилых людей, говорится в сообщении на сайте банка





«Беларусбанк» обращает ваше внимание: проверить информацию о розыгрышах, акциях и призах можно на официальном сайте банка. И самое главное: никому и никогда не передавайте номер своей карты, CVV-код, сессионные ключи, пароли и прочие персональные данные.