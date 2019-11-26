В администрации Октябрьского района презентовали ПДП реконструкции жилой усадебной застройки в границах улиц Аэродромная — Авакяна — Воронянского — Левкова (внесение изменений).





Главный архитектор проекта рассказала, как изменится проектируемая территория и что построят вместо 154 усадеб, приговоренных к сносу. Снос оказался самым больным вопросом у местных жителей, которые пришли на презентацию. Что на это ответили чиновники и проектировщики — в материале TUT.BY





«Усадьбы не соответствуют современным нормам»

Обычно проект презентует архитектор, который его и разрабатывал. Однако в этот раз пошло по новому сценарию: людям, часть которых не вместилась в зале и толпилась в проходе, показали видеопрезентацию.





В ней рассказывалось, как круто изменится проектируемый район, территория которого «имеет высокую градостроительную ценность». Из зала кто-то отметил парадоксальность всего происходящего, особенно для тех, кого снесут.





— Зачем нам рассказывать, каким хорошим станет район без нас? — недоумевали люди.





Несмотря на возражения местных жителей, записанный голос продолжал вещать о том, какое функциональное зонирование получит проектируемая территория.





Так, например, под снос планируются 154 частных дома, расположенных в границах улиц Авакяна — Сенницкая — Жуковского — Аэродромная, а также в границах Жуковского — Левкова. В ПДП это кварталы № 3, 5 и 7. Под снос попадают и многоквартирные двухэтажки.





На вопросы из зала о конкретных сроках сноса не смогли ответить ни заместитель главы района Павел Тома, ни главный архитектор проекта Ольга Степанкович.





В пояснительной записке к проекту обозначен лишь первый этап реализации проекта — до 2025 года. За это время предлагают построить жилье, детский сад и школу, парковки, автостоянки, а также озеленить территории.





Архитектор заметила, что после реализации проекта прирост жилищного фонда составит 88 тысяч квадратных метров (1754 квартиры), а численность населения увеличится до 7,7 тысячи человек.





Услышав про уплотнение многоэтажками за счет сноса усадеб, люди засыпали архитектора вопросами. Интересовались, зачем сносить дома под видом нужд города, если на самом деле будут строить парковки.





Вспоминали, как десятилетиями не давали реконструировать жилье, а теперь издевательски признают его морально устаревшим. И спрашивали, можно ли обойтись без сноса.





— Усадьбы под снос определили еще в 2004 году, — сказала Ольга Степанкович, намекая, что для собравшихся это не новость. Она добавила, что частная застройка в центре города не соответствует современным нормам.





— И вы считаете, что это справедливо, если нас из хороших домов с ухоженными участками будут переселять в панельные многоэтажки? Это вы считаете улучшением условий? Это справедливо, что у кого-то будут улучшаться условия за счет того, что наши будут ухудшаться? Это нормально, забрать дом в центре города у метро и дать неизвестно где? — спрашивали из зала.





Архитектор ответила, что это не вопрос детального плана, а Павел Тома добавил, что вышеперечисленное — вопросы реализации имущественных прав и дал отсылку к указу № 58.

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В зале кто-то заметил, что многие обращались в администрацию района, чтобы узаконить самовольные пристройки, но ничего не вышло. Замглавы администрации района Павел Тома пояснил, что два года назад указ президента разрешил реконструировать дома и улучшать условия, «но не узаконивать то, что уже построили, а согласовывать улучшения».









Про компенсацию: «Сокол — это тоже Октябрьский район»

Разговор про компенсации вызвал новую волну вопросов. Вот что ответил Павел Тома:





— Если дом, например, 80 квадратных метров, то и компенсация будет не менее 80 «квадратов». Также вы вправе получить компенсацию деньгами или потребовать участок. В Минске земля под это не предоставляется. Можно рассматривать район. Есть сайты райисполкомов, выбирайте участок и заявляйтесь — Смолевичи те же. Ведь тут дома разные, в разном состоянии, и есть люди, которые ждут сноса.





— Но почему вы не даете нам продать наши дома? — спросил замглаву местный житель.





— Кто не дает? — не понял Павел Тома.





— Вы наложили пресс сноса на наши дома, кто их сейчас купит?





— А вы попробуйте выставить на продажу, — посоветовал чиновник.





Кто-то спросил, можно ли рассчитывать на то, что взамен сносимого дома жилье дадут в районе проживания.





— Квартиры будут предоставляться в том населенном пункте, где изымаются. Сокол — это тоже Октябрьский район. Можно взять деньги и купить квартиру в том районе, который нравится, — объяснил Павел Тома.





Для кого детский сад и школа?

На презентации проекта были и те люди, которые останутся жить на проектируемой территории. Они предположили, что заложенные в ПДП детский садик на 350 мест и школа на 1020 мест будут строиться в том числе и для обслуживания другой высокоплотной жилой застройки — «Минск-Мир».





Напомним, «Минск-Мир» будет на противоположной стороне улицы Аэродромной, ради него закрыли первый минский аэропорт. Территория этого жилого комплекса — 340 га, нормативы по плотности населения тут разрешили превысить в 1,5 раза, по плотности жилфонда — 1,8 раза.





Пока в ЖК возведен лишь один социальный объект — ясли-сад на 230 мест, расположенный во дворе первого жилого дома «Минск-Мир» — «Диадема» (улица Аэродромная, 32а). Получается, что опасения людей не напрасны.





— В составе «Минск-Мира» запроектированы три поликлиники, детский сад и школа. Они себя сами обеспечат, — рассказал Павел Тома и добавил, что ничто не происходит мгновенно.





Общественное обсуждение продлится до 12 декабря 2019 года. Замечания по проекту также можно направлять в администрацию Октябрьского района в письменной или электронной форме с пометкой «общественное обсуждение».





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Напомним, жилой комплекс "Минск-Мир" строит Dana Holdings - компания братьев Каричей.





Боголюб и Драгомир Каричи - одни из крупнейших в Беларуси девелоперов. Помимо жилого комплекса «Маяк Минска» вместе с крупным торговым центром «Дана Молл» у Национальной библиотеки, они строят в районе бывшего первого аэропорта ЖК «Минск-Мир», а также возводят еще несколько жилых комплексов. Им же Лукашенко отдал под застройку участок на Октябрьской площади, где ранее находился музей ВОВ.