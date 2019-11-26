Рождественский пост также называется Филипповым постом, потому что начинается после 27 ноября — дня памяти апостола Филиппа.





Пост, который традиционно длится 40 дней, помогает духовно очиститься и подготовиться к Рождеству, ведь главная идея заключается не только в воздержании от употребления запрещенных продуктов, но и в духовном очищении.





В этот 40-дневный период следует делать добро, воздержаться от плохих мыслей, обид и соблазнов, а также прощать своих обидчиков и каяться в грехах. Перед началом поста желательно исповедаться.





Рождественский пост: что можно есть, а что — нельзя





Во время поста нужно полностью исключить пищу животного происхождения: мясо, яйца и молочные продукты. Остальные ограничения меняются в зависимости от дня недели — так, в понедельник, среду и пятницу Рождественского поста уставом запрещается рыба, разрешена лишь растительная пища без постного масла. Во вторник и четверг можно употреблять пищу с растительным маслом, а в субботу и воскресенье, вплоть до 2 января, разрешена рыба.





О питании в Рождественский пост важно знать то, что самым строгим постным днем считается 6 января, Сочельник — канун Рождества, когда следует отказаться от пищи до появления на небе первой звезды. После ее появления можно употребить кутью — кашу крупы, обычно пшеничной, с различными разрешенными добавками. До и после еды в Рождественский пост произносят молитвы.





Подытожив, можно добавить, что в Рождественский пост можно кушать все виды каш, постный хлеб и выпечку, растительные масла, овощи, фрукты и сухофрукты, а также орехи и мед. Стоит отметить, что в отношении меда необходимо знать меру — несмотря на то, что мед является постным продуктом, сладкое лучше есть в разумных количествах, при чем в любое время церковного года. Это связано с тем, что сокращение употребления сладкого поможет оздоровить организм, а также избавить от «гнета и притязаний сытой и пресыщенной жизни».





Важно помнить, что пост разрешен не всем. Так, соблюдать Рождественский пост не рекомендуют беременным и кормящим женщинам, пожилым и больным людям, а также детям.