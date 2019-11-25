Шок! 76-летнюю бабушку судят в Витебске - ей грозит до 10 лет тюрьмы





Суд над пенсионеркой С., начнется завтра, 26 ноября. Дело будут рассматривать в суде Железнодорожного района Витебска. Старушке предъявлены обвинения по части 4 и части 2 статьи 2019 УК — мошенничество, совершенное в особо крупном размере и мошенничество, совершенное повторно.





Женщина вышла на пенсию в 1995 году по выслуге лет. Тогда она жила в Слониме, где и начала получать пенсию. В 1999 году пенсионерка переехала в Витебск и еще раз обратилась с заявлением на выплату пенсии, указав в нем, что не получает других выплат. Эти данные никто не проверил и бабушке начали начислять еще одну пенсию.





Таким нехитрым способом она на протяжении почти 20 лет получала две пенсии, пока ее эту схему не вскрыли сотрудники ОБЭП Первомайского РОВД.





Государство переплатило пенсионерке 32 000 рублей и ее обвинили в мошенничестве.