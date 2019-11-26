Спасенных на польско-белорусской границе тигров отправят в Испанию, сообщило агентство РАР со ссылкой на директора зоопарка в Познани Еву Зграбчиньску.





Грузовик с десятью тиграми, следовавший в Россию из Италии, был задержан на польско-белорусской границе 26 октября. Во время разбирательств одно животное погибло от истощения. Разместить выживших, но сильно истощенных хищников было решено оставить в Польше: семь — в Познани, двух — в Члухуве.





По словам Зграбчиньской, принято решение об отправке пяти тигров в Испанию, где за ними будут следить специалисты — уже получено соответствующее разрешение. Еще два животных пока останутся в Познани — их состояние не позволяет осуществить переправку.





«Мы ждем специализированные машины и клетки, а также ветеринаров из Испании. Целый штат людей будет следить за перемещением тигров, чтобы это путешествие было максимально безопасным», — сообщила она.





Представитель зоопарка отметила, что перевозку хищников оплатит Нидерландская ассоциация защитников животных.