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"Кровавая атаманша" Мадлена Зворыкина задержана в Беларуси - ее уже отправили в Москву

Грузия объявила ее в международный розыск за серию убийств.


"Кровавая атаманша" и профессиональная мошенница Мадлена Зворыкина задержана в Беларуси и экстрадирована в Россию. Она находится в розыске по линии Интерпола по обращению Грузии.

Как стало известно «МК», Мадлена Павловна попалась на границе — направлялась в Украину через Беларусь. Тут ее и повязали — за незаконное пересечение границы.

К сведению, 65-летняя Зворыкина — гражданка России, поэтому после задержания в Беларуси ее поместили в изолятор, где она пробыла 40 суток, пока готовились документы на экстрадицию. 

На днях Зворыкину доставили в московский регион. Стражи порядка уже провели опрос — по какой причине ее разыскивает грузинская сторона. Зворыкина, по данным МК, много лукавила, рассказывала про свои былые приключения, про суд в Грузии, про неоднократные отсидки и тд.

На самом деле грузинские правоохранители с 90-х годов разыскивают Зворыкину — грузинское следствие обвиняет ее в умышленном убийстве 5 человек и бандитизме. 

Есть материалы и по фактам похищения бандой Мадлены легковых автомобилей, сотен тонн вина с винных заводов, уничтожении имущества винзаводов и о подделке документов.

Впрочем, пока речи о передаче задержанной грузинским коллегам не идет. Вряд ли Зворыкину выдадут — в 2004 году генпрокуратура Грузии уже обращалась с ходатайством, но ответ был отрицательным. 

Мадлена — гражданка России, а согласно Минской конвенции Россия не выдает своих граждан для суда в другие страны.


Справка «МК»: Мадлену Зворыкину называют "кровавой атаманшей". Вместе со своим любовником Александром Рощиным в России в начале 90-х она организовала убийство как минимум 10 человек. В 2002 году суд приговорил к 10 годам заключения. Наказание она отбыла под следствием и судом, в октябре 2003 года вышла на свободу.

Кроме того, Зворыкину именуют второй Сонькой Золотой ручкой. В 2004 году ее обвиняли в мошенничестве в крупном размере. В деле было 14 эпизодов, а потерпевшие сплошь сотрудники полиции, которые хотели купить машину. Зворыкина организовала автомобильную пирамиду, собрала с каждого из 12 покупателей по 120—160 тыс. руб. якобы под покупку автомобилей “ВАЗ” и “Нива”. А еще два раза занимала деньги — 100 и 581 тыс. руб.
Источник: mk.ru
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