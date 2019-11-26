Молодой человек исчез 11 октября, последний раз его видели на автозаправке. Позже его авто обнаружили у Калининского моста через Двину. Поиски сконцентрировали в акватории реки по обе стороны моста.





На месте работали водолазы ОСВОД. 16 октября, к ним присоединились водолаз ПСО «Ангел» из Минска, и поисковики из Молодечно. Волонтеры исследовали дно реки с помощью эхолота «Humminbird SOLIX 15», но поиски успеха не имели.





Тело 21-летнего Максима Чирикова, пропавшего полтора месяца назад в Новополоцке, нашли в Двине на территории Верхнедвинского района.





Погибшего парня все же обнаружили в Двине, но за много километров от того места, где нашли его авто — на территории Верхнедвинского района. Признаков насильственной смерти на теле молодого человека не было, чтоб точно установить, носила ли его смерть насильственный характер, назначены соответствующие экспертизы, об этом сообщила газета «Новополоцк Сегодня» со ссылкой на официального представителя Новополоцкого ГОВД Надежда Касперович.