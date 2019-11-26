Солнце может "погаснуть" на неделю перед Новым годом





Отмечается, что якобы такое явление будет связано с мощнейшими магнитными бурями, специалисты говорят, что подобное последний раз было около 250 лет назад.





Солнце "потухнет" из-за того, что в дни его максимальной активности атмосфера Земли не будет пропускать до 90% света. Специалисты говорят, что кроме "эффекта ночи" в небе можно будет наблюдать явление смены цветов, что очень похоже на северное сияние.





В свою очередь портал tut.by сообщает, что это все слухи и ничего такого не случиться: ни NASA, ни Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН не сообщали ничего о длительном солнечном затмении. А похожие "фейки" появлялись в интернете в в 2015-м, и в 2016-м годах.



