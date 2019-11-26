Как сообщает " Европейская правда ", толчки зафиксировал Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).





Землетрясение произошло примерно в 3:56 утра в Адриатическом море в 11 километрах от второго по населению города страны Дуррес.









Сообщается о сотнях пострадавших и многочисленных разрушениях в городе, также есть неподтвержденная информация о погибших, продолжается поисковая операция.





В городе Тумане погиб человек, сообщается, что он в панике выпрыгнул с балкона, есть информация о двух пропавших без вести. Из-под завалов удалось спасти двух мальчиков.

Примерно через 20 минут произошел еще один толчок магнитудой 5,3 в 30 километрах к северо-западу от столицы Тираны. Позже были зафиксированы еще восемь повторных толчков магнитудой от 3,8 до 4,1.







