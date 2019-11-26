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Делай неожиданное – и тогда победишь: сегодня — день рождения Владимира Короткевича

Писатель стал одним из апостолов национального возрождения белорусов во второй половине 20-го века.

Автор романов «Каласы пад сярпом тваім», «Хрыстос прызямліўся ў Гародні», повестей «Дзікае паляванне караля Стаха», «Чорны замак Альшанскі», многих книг поэзии, переводов, очерков, Владимир Короткевич учил белорусов любить свою землю. И по сей день он остается одним из самых читаемых белорусских писателей.

Владимир Короткевич родился 26-го ноября 1930 г. в семье русскоязычного чиновника в городе Орша. Во время войны он был эвакуирован сначала в Пермь, а затем в Оренбург. Среднее образование он получил в Орше. Окончил филологический факультет Киевского университета. Свободно владел украинским языком и имел репутацию «украинского националиста».

В 1954 – 1956 гг. был учителем в сельской школе недалеко от Киева и с 1956 до 1958 преподавал в родном городе Орша. Позже учился на курсах по литературе и кинематографии в Москве. С 1962 года и до своей преждевременной смерти в 1984 г. жил в Минске.

В 2010 году Кася Камоцкая и Виктор Корзун сняли для телеканала «Белсат» документальный фильм, который рассказывает о тайнах влияния произведений Короткевича на формирование белорусского национального сознания. А также подсознания.

Фильм называется «Владимир Короткевич. Душа останется» – по первой строке одного из стихотворений автора.



Топ высказываний Владимира Короткевича:

"Долгую жизнь судьба обычно дарит дуракам, чтобы они пополнили недостаток ума богатым опытом. Ну что ж, я желал бы быть глупым вдвое и прожить столько же, потому что я очень любознательный субъект".

***

"Проиграть - на это надо больше мужества, чем выиграть".

***

"Заходи через окно, даже если ничто не мешает заходить через дверь".

***

"Кожны чалавек носіць сваё неба з сабой".

***

Рабі нечаканае, рабі, як не бывае, рабі, як не робіць ніхто — і тады ты пераможаш.

***

"Хто не памятае мінулага, хто забывае мінулае – асуджаны зноў перажыць яго. Безліч разоў".

***

"Душа твая належыць толькі Богу і гэтым палям, шабля – ваяводзе справядлівай вайны, жыццё – усім добрым людзям, сэрца – каханай. Але гонар і чэсць – яны належаць толькі табе і больш нікому".

***

"Лепей недаесці, як ястраб, чым пераесці, як свіння".
"Белорусский партизан"
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