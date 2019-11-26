Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Суд вынес приговор мужчине, который жестоко убил котенка на глазах 4-летнего ребенка

Суд Центрального района Гомеля вынес приговор 54-летнему местному жителю, который летом раздавил ногой котенка.

По данным следствия, 7 июля гомельчанин отмечал вместе с гостями день рождения дочери своей сожительницы. Около семи вечера гости разошлись, а мужчина остался сидеть за столом во дворе своего дома. В это время на стол запрыгнул бездомный котенок, который попытался съесть оставленную еду. Это разозлило хозяина, он схватил животное, отнес на пустырь возле дома, бросил под дерево и несколько раз наступил ему на голову. От полученных травм котенок умер, пишет TUT.BY

Свидетелями шокирующей картины стали случайные прохожие — женщина с 4-летним сыном. Она и заявила о случившемся в милицию.

Мужчина признан виновным в жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель, совершенном из хулиганских побуждений, в присутствии ребенка.

Ему назначено наказание в виде ареста на срок 1 месяц.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Поделиться
Последние известия


Блоги
Павел Знавец
Из интернет-переписки с Константином Боровым.
Владимир Подгол
Как А.Лукашенко на любовницах попался!
Михаил Пастухов
Этот референдум нельзя забыть
Александр Волчанин
А на хрена нам такая оппозиция?
Анатолий Лебедько
А на хрена нам такой президент? ПРА НАС. Выборы...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru