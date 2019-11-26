По данным следствия, 7 июля гомельчанин отмечал вместе с гостями день рождения дочери своей сожительницы. Около семи вечера гости разошлись, а мужчина остался сидеть за столом во дворе своего дома. В это время на стол запрыгнул бездомный котенок, который попытался съесть оставленную еду. Это разозлило хозяина, он схватил животное, отнес на пустырь возле дома, бросил под дерево и несколько раз наступил ему на голову. От полученных травм котенок умер, пишет TUT.BY





Свидетелями шокирующей картины стали случайные прохожие — женщина с 4-летним сыном. Она и заявила о случившемся в милицию.





Мужчина признан виновным в жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель, совершенном из хулиганских побуждений, в присутствии ребенка.





Ему назначено наказание в виде ареста на срок 1 месяц.





Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.