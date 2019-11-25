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В Польшу тайно вернули 100 тонн золота, которое 80 лет хранилось в английском банке

К акции возвращения в страну польского золота были вовлечены несколько тысяч человек: в основном, из банковских служб безопасности.

Национальный банк Польши объявил о завершении тайной операции по возврату в страну 100 тонн золота из банка Англии. 

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24. 

К акции возвращения в страну польского золота были вовлечены несколько тысяч человек: в основном, из банковских служб безопасности. Золотые слитки в течение ноября доставлялись в Польшу самолетами.

В большой тайне самолеты с золотым грузом, стоимостью более 18 миллиардов злотых (4,2 млрд евро), приземлялись в аэропортах в Варшаве и Познани. Потом синие грузовики в сопровождении нескольких десятков военных развозили золото в несколько десятков хранилищ по всей стране. 

Это золото, которое в 1939 году незадолго до начала Второй мировой войны Адам Коц и Игнатий Матушевский вывезли через Румынию, Турцию, Сирию в Англию, где оно до сих пор хранилось. 

Глава Центробанка Адам Глапинский признал, что Центральный банк Англии оставил часть золота для текущих расчетов.
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