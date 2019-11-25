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В Курасовщине на месте огородов у реки построят таунхаусы и коттеджи

В Курасовщине планируют снести дома, примыкающие к улице Кижеватого, а вместо огородов у реки Лошица построить таунхаусы и коттеджи.

По предварительным подсчетам, благодаря этому население района вырастет в два раза — с 4,7 тысячи до 9,4 тысячи человек, сообщил корреспонденту агентства «Минск-Новости» в администрации Октябрьского района столицы.

фото okt.minsk.gov.by

Всего планируется снести 62 усадебных дома и 15 послевоенных двухэтажек. Застройка же ограничится улицами Брестская, Кижеватова и поймой реки Лошица. Территория проектирования — 94,1 га. Градостроители отмечают, что таким образом жилой фонд увеличится с нынешних 113,3 тысячи кв. м до 256,1 тысячи кв. м. В основном новые многоквартирные дома появятся вдоль улицы Кижеватова. На данный момент на их месте находятся те самые 15 послевоенных двухэтажных домов.

Также целый квартал с высокоплотной многоэтажной застройкой появится в районе 3-го переулка Зубачева. Для реализации этого проекта снесут 62 усадебных дома.

В усадебных кварталах, застроенных преимущественно капитальными жилыми домами, предусматривается реконструкция с доведением застройки до нормативных параметров, соответствующих усадебной среднеплотной застройке городского типа.

На участке земли, который сейчас используются под огороды, появится новая коттеджная застройка. Вся территория будет поделена на участки и выставлена на торги. Также для комфортного проживания населения, предусмотрено создание инфраструктуры— появится школа с бассейном, детский сад и другие объекты.

Подробности данного проекта можно узнать во время презентации проекта 27 ноября 2019 года в 17:00 в здании администрации Октябрьского района по ул. Чкалова, 6, 2-й этаж, зал заседаний.
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