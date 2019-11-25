На бронированный пикап Cybertruck выстроилась очередь?
Tesla получила 200 тыс. заказов на первый электрический пикап за три дня
og.ru
Американский производитель электромобилей Tesla Inc. получил 200 тыс. заказов на свой новый бронированный пикап Cybertruck, за три дня с момента его презентации, сообщил глава компании Илон Маск в соцсетях.
Производство начнется только в 2021 году, стартовая цена составляет $39,9 тыс. Корпус электрического пикапа с футуристическим дизайном сделан из сверхтвердой холоднокатаной нержавеющей стали, его стекла бронированы. Грузоподъемность превышает 1,5 тонны, пишет interfax.by
Cybertruck будет выпускаться в трех комплектациях, в зависимости от которых автомобиль сможет проехать на одном заряде батареи около 400 км, 480 км и 800 км.
Ранее, когда число предзаказанных машин достигло 146 тыс., Маск говорил о том, что 17% заказчиков хотят купить автомобиль с одним двигателем, 42% - с двумя и 41% заказали версию с тремя двигателями, которая стоит от $69,9 тыс. и выпуск которой начнется только в 2022 году.
Ранний заказ на Cybertruck можно сделать за $100. Маск пообещал, что эти деньги можно будет вернуть.
Котировки акций Tesla растут на 1,3% в ходе торгов в понедельник.
21:48 25/11/2019
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