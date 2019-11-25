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Ребенок спас семью: « разбудил плач младенца в горящем доме»

ЧП произошло в одной из деревень на Могилевщине

Чудо! Семья с грудным ребенком едва спаслась из горящего дома в одной из деревень на территории Чаусского района. Об этом tvrmogilev.by проинформировали в областном УМЧС.

Семья могилевчан с двумя маленькими детьми проводила выходные на даче в деревне Ребятки. На ночь хозяева протопили две печки. Одну из них до этого не эксплуатировали. Под утро дом наполнился дымом. Семью разбудил плач младенца.

Старший инспектор центра безопасности областного управления МЧС Ольга Нехороших сообщила корреспонденту Радио Могилев подробности этого беспрецедентного случая спасения. «Около 4 часов утра взрослых разбудил плач маленького ребенка. Дом был наполнен дымом. Семья эвакуировалась в безопасное место. Никто не пострадал», - отметила Ольга Нехороших.

По предварительной информации, пожар произошел из-за неисправности печного отопления.
"Белорусский партизан"
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