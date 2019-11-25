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Задержан уроженец Гомеля, его подозревают в работе на крупную нарколабораторию

Под Тосно в Ленинградской области России обнаружили мощную нарколабораторию. В ней работал и гомельчанин.

Подробности сообщает местный сайт 47news.

Сельский участковый капитан Дмитрий Петров искал в поселке Обуховец серые автомастерские, а обнаружил крупнейшую нарколабораторию. 20 ноября он вошел в заброшенный ангар и не поверил глазам: повсюду была разложена материя, похожая на клеенку, а на ней лежало белое вещество. Кроме этого, в ангаре были станки, автопогрузчик, грузовые рефрижераторы, различные емкости.

Фото: официальный сайт ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Позже специалисты установят: вещество, которое обнаружил участковый, — так называемая соль. В ангаре находилось более 2 тонн уже готового наркотика и 4,8 т почти готового — в сырье.


Вскоре вычислили и «специалистов» лаборатории. Ими оказались двое россиян — Дмитрий Говорушкин и Сергей Каменев, а также уроженец Гомеля 35-летний Николай Сурнаков. Следствие полагает, что он исполнял роль химика.

Сурнаков живет в Петербурге на Суздальском проспекте. В профиле на странице «ВКонтакте» у него есть старые фото у памятника первопоселенцу-охотнику и его ручной рыси в родном Гомеле, пишет news.tut.by

Скриншот видео ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Николай Сурнаков. 

Сейчас все задержанные находятся в изоляторе. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «производство наркотиков в особо крупном размере».

22 ноября Сурнакова суд на два месяца отправил под стражу.
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