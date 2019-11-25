Минчанин насобирал в лесу под Минском "веселых" грибочков

В момент задержания при себе у молодого человека находилась фольгированная трубка с нагаром марихуаны, а в его личном авто были обнаружены остатки марихуаны.





Парень признался правоохранителям , что дома у него есть грибы, содержащие в себе психотропные вещества.





Как оказалось, дикорастущие грибы фигурант нашел в лесу недалеко от Минска. С его слов, собрал он их исключительно для собственного потребления.





Установлено, что минчанин ранее в поле зрения правоохранителей не попадал. На данный момент устанавливается его причастность к распространению наркотических средств другим лицам.







