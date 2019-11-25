Минсктранс опровергает проездные на полтора часа: возможно, будут на 30 и 60 минут
В «Минсктрансе» прорабатывают возможность введения краткосрочных билетов для оплаты проезда в городском общественном транспорте на 30 и 60 мин.
Как сообщили «Минск-Новости» на предприятии, такие проездные дадут возможность неограниченного количества пересадок на любой вид наземного транспорта в течение оплаченного времени.
Правда, стоимость билетов пока не просчитывалась, ничего неизвестно на данный момент и о сроках нововведения.
При наличии технической возможности краткосрочные проездные будут записываться на карты БСК. В противном случае это будут билеты на бумажном носителе.
Вместе с тем на предприятии подчеркнули, что введение проездного документа на полтора часа с возможностью неограниченного количества пересадок, о котором сообщили ранее некоторые СМИ, не планируется.
16:15 25/11/2019
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